У Харкові російські військові вбили студента з Індії

У Харкові внаслідок обстрілу міста російськими військами 1 березня загинув індійський студент.

Про це повідомив речник індійського МЗС у своєму Twitter.

"З глибоким сумом підтверджуємо, що сьогодні вранці під час обстрілу в Харкові загинув індійський студент. Міністерство зв'язується з його родиною", – повідомив він.

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-тої ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Реклама

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.