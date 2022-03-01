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У Харкові російські військові вбили студента з Індії

Марія Дмитренко
1 березня, 13:47
МЗС Індії зв'язується з його родиною

Харків. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові внаслідок обстрілу міста російськими військами 1 березня загинув індійський студент.

Про це повідомив речник індійського МЗС у своєму Twitter.

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"З глибоким сумом підтверджуємо, що сьогодні вранці під час обстрілу в Харкові загинув індійський студент. Міністерство зв'язується з його родиною", – повідомив він.

Що відбувається в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-тої ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

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  • На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

  • Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

  • Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один уже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївку, снаряди пошкодили житлові будинки.

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