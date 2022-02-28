В Харькове снаряд разгромил квартиру миллионера Удянского (видео)

Квартира Николая Удянского пострадала в результате обстрела российскими "Градами". Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 28 февраля, во время массированного обстрела Харькова российскими "Градами" один из снарядов разгромил квартиру крипто-миллионера Николая Удянского. Об этом сообщил сам предприниматель в своем Теlegram-канале.

"Все, что осталось от моей квартиры после попадания снаряда… Остановите эту войну", – написал Удянский, опубликовав видео, на котором видно, что квартира частично разрушена и затоплена водой.

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38-летний харьковчанин Николай Удянский в 2021 году занимал 59-е место списка Forbes 100 богатейших украинцев. Его состояние оценивалось в 180 миллионов долларов. Также он возглавляет ТОП 10 блокчейн-предпринимателей СНГ. Владеет торговой платформой Local Trade и является совладельцем медиахолдинга Parliament Media Group.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Харьковской области город Балаклея в результате боевых действий оказался отрезанным от Харькова. Город двое суток бомбили авиацией.

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