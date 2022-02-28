У Харкові снаряд розгромив квартиру мільйонера Удянського (відео)

Квартира Миколи Удянського постраждала внаслідок обстрілу російськими "Градами". Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 28 лютого, під час масованого обстрілу Харкова російськими "Градами" один із снарядів розгромив квартиру криптомільйонера Миколи Удянського. Про це повідомив сам підприємець у своєму Теlegram-каналі.

"Все, що залишилося від моєї квартири після влучення снаряда… Зупиніть цю війну", – написав Удянський, опублікувавши відео, на якому видно, що квартира частково зруйнована та затоплена водою.

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38-річний харків'янин Микола Удянський у 2021 році посідав 59-те місце списку Forbes 100 найбагатших українців. Його статки оцінювалися в 180 мільйонів доларів. Також він очолює ТОП-10 блокчейн-підприємців СНД. Має торгову платформу Local Trade і є співвласником медіахолдингу Parliament Media Group.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Харківській області місто Балаклія внаслідок бойових дій виявилося відрізаним від Харкова. Місто дві доби бомбили авіацією.

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