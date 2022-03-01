В Херсон движется колонна российских танков, а в городе заметили ДРГ (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне на вокзале заметили ДРГ оккупантов. Ранее мы сообщали, что Херсон окружен российскими военными со всех сторон. В окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.

По словам очевидцев, около часа назад через поселок городского типа Бородянка прошла колонна российских танков.

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Что происходит в Украине 1 марта