В Херсоне россияне захватили телестанцию: власти предупреждают о возможных фейках

Российские военные могут распространить фейковые новости в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Об этом сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Геннадий Лагута.

"По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Заявляем – это ФЕЙК! Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, ввести в отчаяние граждан и склонить наши войска к сдаче", – написал он в Telegram.

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Лагута заверил, что руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.

"Получайте информацию только из официальных источников! И не распространяйте непроверенные и недостоверные факты – их производит враг!" – призвал он.

Ситуация в Украине 3 марта