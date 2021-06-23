В июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

В июле в Украину суммарно поступит 7,7 млн доз вакцин против коронавируса. Из них 5,325 млн доз – вакцина Coronavac.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".
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По его словам, из-за большого объема поставок по договорам сейчас изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин. Речь идет о китайской Coronavac, которую закупает по новому контракту британское закупочное агентство Crown Agents.
"Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac, – Ред.) хороший срок годности", - сказал Кузин.
Напомним, на этой неделе начинается вакцинация украинских компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.
Также сообщалось, что привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.
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