В июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19

Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отстрочат, поскольку это очень большой объем

В июле в Украину суммарно поступит 7,7 млн доз вакцин против коронавируса. Из них 5,325 млн доз – вакцина Coronavac.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

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По его словам, из-за большого объема поставок по договорам сейчас изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин. Речь идет о китайской Coronavac, которую закупает по новому контракту британское закупочное агентство Crown Agents.

"Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac, – Ред.) хороший срок годности", - сказал Кузин.

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Напомним, на этой неделе начинается вакцинация украинских компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

Также сообщалось, что привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

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