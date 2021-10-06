В Киеве 8-летний мальчик сорвался с 21-го этажа – подробности

Мальчик проживал с родителями / Коллаж "Сегодня"
В Киеве с 21-го этажа многоэтажки выпал мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Ему было 8 лет.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что случилось
В 16:20 полиция получила информацию о том, что ребенок выпал из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. 8-летний мальчик проживал с родителями и выпал с балкона на 21-м этаже.
Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства. Квалификация дела еще не установлена.
Не первый случай
За 2020 год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца 2021-го зафиксировали уже 101 такой случай. В последние годы сохраняется высокий уровень психического и физического насилия против несовершеннолетних.
Ранее мы писали
- В Запорожье 39-летний мужчина выпрыгнул из окна и упал на маленького ребенка. В результате оба погибли. Инцидент произошел на улице Исторической 31 декабря.
- В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.