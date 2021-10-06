У Києві 8-річний хлопчик зірвався з 21 поверху – подробиці

Хлопчик проживав з батьками / Колаж "Сьогодні"

У Києві з 21 поверху багатоповерхівки випав хлопчик. Від отриманих травм він помер на місці. Йому було 8 років.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що трапилося

О 16:20 поліція отримала інформацію про те, що дитина випала з квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. 8-річний хлопчик випав з балкона. Квартира перебувала на 21-му поверсі. Він проживав з батьками.

Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків і очевидців, щоб з'ясувати причини і обставини. Поки кваліфікація справи ще не встановлена.

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Не перший випадок

За 2020 рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби . Тільки за три місяці 2021 зафіксували вже 101 такий випадок. Кількість випадків психічного і фізичного насильства проти неповнолітніх в останні роки залишалося на досить високому рівні.

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В результаті пригоди обидва загинули. Інцидент стався на вулиці Історичній 31 грудня. У Києві в Солом'янському районі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.