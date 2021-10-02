В Киеве на пешеходном переходе Volkswagen сбил насмерть человека

В центре Киева автомобиль сбил человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева произошла смертельная ДТП. Автомобиль на бульваре Леси Украинки сбил пешехода.

Об этом пишут "Вартові Еспресо".

Реклама

На бульваре Леси Украинский, 2, Volkswagen на пешеходном переходе сбил насмерть человека.

В результате столкновения пешеход улетел метров на 10 на зеленую зону.

Реклама

В Польше грузовик сбил украинца

В Польше во время выполнения ремонтных работ на скоростной дороге между Люблином и Варшавой погиб 23-летний украинец.

Грузовой автомобиль сбил мужчину во время того, как тот рисовал дорожную разметку.

Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.

Грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen. Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте.