У Києві на пішохідному переході Volkswagen збив на смерть людину

У центрі Києва автомобіль збив людину / Фото: Колаж: Сьогодні
У центрі Києва сталася смертельна ДТП Автомобіль на бульварі Лесі Українки збив пішохода.
Про це пишуть "Вартові еспресо".
На бульварі Лесі Українки, 2, Volkswagen на пішохідному переході збив на смерть людину.
В результаті зіткнення пішохід відлетів метрів на 10 на зелену зону.
У Польщі вантажівка збила українця
У Польщі під час виконання ремонтних робіт на швидкісній дорозі між Любліном і Варшавою загинув 23-річний українець.
Вантажний автомобіль збив чоловіка під час того, як той малював дорожню розмітку.
Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них – українець, фарбували горизонтальні розмітки.
Вантажівка в'їхала в задню частину припаркованого Volkswagen. Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці.
- Нагадаємо, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.
- У Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людини.