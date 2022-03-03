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В Киеве ночь прошла спокойно, инфраструктура работает в штатном режиме – КГГА

Мария Дмитренко
3 марта, 09:45
Ночные взрывы – работа сил ПВО по ракетам противника

Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве спокойно. Инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это были срабатывания по ракетам противника", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет. Утром аварийные бригады устраняют повреждения.

Ситуация в Украине 3 марта

  • Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Трибунал в Гааге уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов почти 40 стран передали в Международный уголовный суд.
  • В Харькове от обстрела русских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
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