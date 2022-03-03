В Киеве ночь прошла спокойно, инфраструктура работает в штатном режиме – КГГА

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В Киеве спокойно. Инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это были срабатывания по ракетам противника", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет. Утром аварийные бригады устраняют повреждения.
Ситуация в Украине 3 марта
- Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Трибунал в Гааге уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов почти 40 стран передали в Международный уголовный суд.
- В Харькове от обстрела русских захватчиков пострадал собор, который выстоял во время Второй мировой войны.
- Оккупанты бессильны против жизни и Украины. Под Одессой в бомбоубежище пара сыграла свадьбу, несмотря на обстрелы русских нацистов.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеского обстрела погибли 8 человек. Об этом сообщает политик Алексей Гончаренко.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них посмертно.