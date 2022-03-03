У Києві ніч пройшла спокійно, інфраструктура працює у штатному режимі – КМДА

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У Києві спокійно. Інфраструктура працює у штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв'язок є у всіх районах.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Вночі працювали сили ППО. І вибухи, які були чутні, – це були спрацьовування по ракетах противника", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Учора уламки ракети пошкодили теплотрасу у районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає. Вранці аварійні бригади усувають ушкодження.
Ситуація в Україні 3 березня
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