У Києві ніч пройшла спокійно, інфраструктура працює у штатному режимі – КМДА

Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві спокійно. Інфраструктура працює у штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв'язок є у всіх районах.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Вночі працювали сили ППО. І вибухи, які були чутні, – це були спрацьовування по ракетах противника", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Учора уламки ракети пошкодили теплотрасу у районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає. Вранці аварійні бригади усувають ушкодження.

Ситуація в Україні 3 березня