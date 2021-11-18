В Киеве врач с помощником продавали фейковые COVID-сертификаты. Им грозит срок

Правоохранители разоблачили киевлянина, продававшего поддельные COVID-сертификаты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве разоблачили незаконную деятельность мужчины, который производил и продавал поддельные COVID-сертификаты.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

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Подробности

32-летний мужчина искал "клиентов" через соцсети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.

Известно, что в этом ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат.

Установлено, что "клиенты" платили за "услугу" 4 000 грн и получали поддельные сертификаты по почте.

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Правоохранители провели обыски по месту преступления, где изъяли:

черновики,

банковские карточки,

телефоны,

свидетельства о вакцинации,

ноутбук и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Каким будет наказание

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

Сейчас правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію"

Сначала в электронную медицинскую систему "HELSI" вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".

Организовал изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов гражданин Болгарии.

В противозаконный бизнес он приобщил своих знакомых и столичного врача. Чтобы не прививаться, люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, который, впрочем, отражался в "Дії".

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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