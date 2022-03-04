В Киеве за восемь дней войны с Россией родилось 390 детей

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В Киеве за восемь дней войны с Российской Федерацией родилось 390 детей – 199 мальчиков и 191 девочка.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Департамент здравоохранения города Киева.

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"Новенькие киевляне"

"Это новенькие киевляне, появившиеся на свет за восемь дней войны! Всего их пока 390 – 199 мальчиков и 191 девочка. Да мы готовы встречать следующих! Дети в столице рождаются, чтобы жить, чтобы творить будущее Украины! Пусть будут здоровы и счастливы! И растут под мирным небом и ярким солнцем!" – отметили в департаменте.

Фото – Департамент здравоохранения Киева.

Эвакуация женщин и детей

Из Ирпеня Киевской области и прилегающих к городу территорий сегодня, 4 марта, эвакуировали по железной дороге более 3000 женщин и детей.

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"В настоящее время женщины и дети находятся в безопасном месте. Спасибо Службе безопасности в Киеве и Киевской области за поддержку. Укрзализныця и дальше в тандеме со стражами порядка будет проводить эвакуацию из самых опасных точек", – добавили в УЗ.

Напомним, правительство Украины обратилось в Международный комитет Красного Креста. Украине необходима неотложная помощь в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.

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