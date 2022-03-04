За день "Укрзализныця" эвакуировала 3 тысячи женщин и детей из горячих точек

УЗ и дальше будет вывозить людей из самых опасных точек

Вчера из города и прилегающих территорий вывезли более 1000 женщин и детей / Коллаж "Сегодня"

Из Ирпеня Киевской области и прилегающих к городу территорий сегодня, 4 марта, эвакуировали железной дорогой более 3000 женщин и детей. Сейчас этот город и близлежащие населенные пункты окружены врагом.

Об этом сообщает УЗ.

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"В настоящее время женщины и дети находятся в безопасном месте. Спасибо Службе безопасности в Киеве и Киевской области за поддержку. Укрзализныця и дальше в тандеме со стражами порядка будет проводить эвакуацию с самых опасных точек", – добавили в УЗ.

Вчера, 3 марта, из Ирпеня и прилегающих к городу территорий эвакуированы железной дорогой более 1000 женщин и детей.

Ситуация в Украине 4 марта

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