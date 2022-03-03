Беженцы из Украины могут жить в ЕС 3 года

Украинские беженцы смогут жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций. С начала войны в стране уже почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине.
Об этом сообщает МВД.
Куда уехали украинцы
Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 000 – в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.
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"ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища", – уточнили в МВД.
Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, такой статус могут продлить еще на два года.
"Граждане уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это беспрецедентное изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока", - добавили в МВД.
Ситуация в Украине 3 марта
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