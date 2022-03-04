За день "Укрзалізниця" евакуювала 3 тисячі жінок та дітей із гарячих точок

З Ірпеня Київської областіта прилеглих до міста територій сьогодні, 4 березня, евакуювали залізницею понад 3000 жінок та дітей. Нині це місто та прилеглі населені пункти оточені ворогом.
Про це повідомляє УЗ.
"Наразі жінки та діти перебувають у безпечному місці. Дякуємо Службі безпеки у Києві та Київській області за підтримку. Укрзалізниця і далі у тандемі з правоохоронцями проводитиме евакуацію з найнебезпечніших точок" , – додали до УЗ.
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Вчора, 3 березня, з Ірпеня та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею понад 1000 жінок та дітей.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕСвід обстріляли її окупантів.
- У Миколаїв зайшли військові ЗСУ. Ворог рухається до міста з боку Балабанівки та Галицинового.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення