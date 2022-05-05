В Киеве задержан один из лидеров партии Медведчука

СБУ задержали политика, который сдавал РФ Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве СБУ задержала одного из лидеров партии "Украинский выбор". Он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, и координировал свои действия с российскими спецслужбами.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в своем Telegram-канале.
"Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и изменение госграницы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций. Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента России относительно личного приема: чтобы "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине", – говорится в сообщении.
По информации силовиков, во время обысков у него была обнаружена запрещенная символика, письмо из администрации президента РФ, документация и печати "общественных организаций", компьютерная техника, а также черновые записи.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.