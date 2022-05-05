У Києві затримали одного з лідерів партії Медведчука

СБУ затримали політика, який здавав РФ Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві СБУ затримала одного із лідерів партії "Український вибір". Він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні та координував свої дії з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України у своєму Telegram-каналі .

Реклама

"Зловмисник розробив концепцію "народного самодержавства", яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просувалися через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій. Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента Росії щодо особистого прийому: щоб "доповісти" про підготовку заходів підривної діяльності в Україні", – йдеться у повідомленні.

За інформацією силовиків, під час обшуків у нього було виявлено заборонену символіку, лист від адміністрації президента РФ, документацію та печатки "громадських організацій", комп'ютерну техніку, а також чернові записи.

Затримання Медведчука