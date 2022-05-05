У Києві затримали одного з лідерів партії Медведчука

СБУ затримали політика, який здавав РФ Україну / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві СБУ затримала одного із лідерів партії "Український вибір". Він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні та координував свої дії з російськими спецслужбами.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України у своєму Telegram-каналі .
"Зловмисник розробив концепцію "народного самодержавства", яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просувалися через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій. Встановлено також, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента Росії щодо особистого прийому: щоб "доповісти" про підготовку заходів підривної діяльності в Україні", – йдеться у повідомленні.
За інформацією силовиків, під час обшуків у нього було виявлено заборонену символіку, лист від адміністрації президента РФ, документацію та печатки "громадських організацій", комп'ютерну техніку, а також чернові записи.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. З гарантованим багаторічним тюремним терміном. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольці.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру у будинку за адресою Яслинська, 11в. Триповерхова будівля розташована на площі близько 800 квадратних метрів.
- 18 квітня Медведчук звернувся до президентів України та РФ із закликом обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.