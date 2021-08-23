В Киеве прошел первый саммит Крымской платформы, а в небо Москвы запустили флаг Украины – главные новости СЕГОДНЯ

23 августа Украина отмечала День национального флага, запустила Крымскую платформу, вернула в страну из Афганистана 100 своих граждан и получила от МВФ почти 2 млрд долларов помощи.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные события 23 августа 2021 года.

Крымская платформа

Сегодня в Киеве прошел международный саммит Крымская платформа. На нем 46 стран подписали декларацию, в которой сказано, что они не признают попытки России узаконить оккупацию полуострова. Также подписанты взяли на себя обязательства использовать общие дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Крымский форум собрал лидеров и министров 46 стран мира / Фото Офиса президента Украины

После состоялась внеочередная сессия Верховной Рады, на которой было принято обращение к Генеральной Ассамблеи ООН, Совету Европы и ряду других международных организаций с тем, чтобы они усилили давление на Россию по возвращению Крыма.

День флага

День Государственного флага Украины отметили открытием в селе Марьяновка Звенигородского района Черкасской области (центр Украины) арт-объекта "Сердце Украины", внутри которого установлен флагшток и развивается самый большой в стране флаг – его размер составляет 30 на 9 метров. Композиция состоит из 25 крыльев, символизирующих 24 области и Автономную Республику Крым.

/ Фото: Черкасский областной совет

В Хортице флаг подняли на один из самых высоких в стране флагштоков – высотой 55 метров. Это право получили командир воинской части 3033 Национальной Гвардии Украины, участник боевых действий полковник Андрей Беляев, командир воинской части А2176, участник боевых действий полковник Владимир Чепига, воспитанник лицея с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник" Илья Брика и серебряный призер по греко-римской борьбе XXXII Олимпийских игр в Токио Парвиз Насибов.

Отметили этот праздник и в столице России. Там неизвестные патриоты запустили в небо шарики с сине-желтым флагом.

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МВФ спешит на помощь

Заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова в Facebook сообщила, что Украина получила помощь Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов. Ранее МВФ выделил на восстановление глобальной экономики SDR 650 млрд долларов, из которых Украине в целом положено 2,7 млрд долларов.

Эвакуация из Кабула

Днем стало известно, что из кабульского аэропорта в Киев вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами на борту. Вечером лайнер приземлился в Борисполе, вернув домой 100 украинцев.

Афганцы, потерявшие надежду улететь, передают солдатам НАТО своих детей / Фото Reuters

Между тем в аэропорту Кабула остаются тысячи желающих покинуть эту страну. Воздушные ворота могут закрыться 31 августа, когда США окончательно выведут весь свой контингент из Афганистана.

Открытие зоопарка

В Харькове после пятилетней реконструкции открыли местный зоопарк, который на сегодня называют одним из лучших в Европе. Поскольку для животных созданы хорошие условия, вскоре коллекция зоопарка пополнится белыми медведями и пингвинами.

В вольерах воссоздан ландшафт природного места обитания животных / Фото Анны Бровко

"Главное было создать условия для них — за этим Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов следит очень жестко", — рассказал руководитель Харькова Игорь Терехов.