В Конгрессе одобрили увеличение помощи Украине, а Киев поможет Турции – главные новости за ночь

Палата представителей США выступила за увеличение финансовой помощи Украине, а в Турцию в пятницу вылетит пожарный самолет – и другие события

Конгресс США и украинский пожарный самолет / коллаж "Сегодня"

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Увеличение помощи США Украине

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против "Северного потока – 2".

Украина поможет Турции тушить пожары

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил сочувствие в связи с пожарами в Анталье и Мармарисе, и пообещал ему помощь. В частности в пятницу в Турцию вылетит украинский пожарный самолет.

Владимир Зеленский пообещал помощь Реджепу Эрдогану с пожарами / коллаж "Сегодня"

Задержание педофила на Черниговщине

В Черниговской области 54-летний мужчина заманил к себе домой, избил и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, ребенку удалось вырваться и убежать. Педофила задерживала рота полиции спецназначения.

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Задержание педофила под Черниговом / коллаж "Сегодня"

Зеленский подписал закон о платежных услугах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591-ІХ, принятый парламентом 30 июня. Он адаптирует украинское законодательство к правовому полю Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.

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