У Конгресі схвалили збільшення допомоги Україні, а Київ допоможе Туреччині – головні новини за ніч

Конгрес США та український пожежний літак / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Збільшення допомоги США Україні
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку – 2".
Україна допоможе Туреччині гасити пожежі
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з пожежами в Анталії і Мармарисі, і пообіцяв йому допомогу. Зокрема в п'ятницю в Туреччину вилетить український пожежний літак.
Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Реджепу Ердогану з пожежами / колаж "Сьогодні"
Затримання педофіла на Чернігівщині
У Чернігівській області 54-річний чоловік заманив до себе додому, побив і намагався згвалтувати 13-річну дівчинку, дитині вдалося вирватися і втекти. Педофіла затримувала рота поліції спецпризначення.
Затримання педофіла під Черніговом / колаж "Сьогодні"
Зеленський підписав закон про платіжні послуги
Президент України Володимир Зеленський підписав закон"Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, ухвалений парламентом 30 червня. Він адаптує українське законодавство до правового поля Європейського Союзу, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою ЄС.
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