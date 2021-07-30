У Конгресі схвалили збільшення допомоги Україні, а Київ допоможе Туреччині – головні новини за ніч

Палата представників США виступила за збільшення фінансової допомоги Україні, а в Туреччину в п'ятницю вилетить пожежний літак – та інші події

Конгрес США та український пожежний літак / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Збільшення допомоги США Україні

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні і поправкою на санкції проти "Північного потоку – 2".

Україна допоможе Туреччині гасити пожежі

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку з пожежами в Анталії і Мармарисі, і пообіцяв йому допомогу. Зокрема в п'ятницю в Туреччину вилетить український пожежний літак.

Володимир Зеленський пообіцяв допомогу Реджепу Ердогану з пожежами / колаж "Сьогодні"

Затримання педофіла на Чернігівщині

У Чернігівській області 54-річний чоловік заманив до себе додому, побив і намагався згвалтувати 13-річну дівчинку, дитині вдалося вирватися і втекти. Педофіла затримувала рота поліції спецпризначення.

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Затримання педофіла під Черніговом / колаж "Сьогодні"

Зеленський підписав закон про платіжні послуги

Президент України Володимир Зеленський підписав закон"Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, ухвалений парламентом 30 червня. Він адаптує українське законодавство до правового поля Європейського Союзу, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою ЄС.

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