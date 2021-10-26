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В красной уже 8 областей: Минздрав обновил карантинные зоны

София Ковнир
26 октября, 10:30
В оранжевой – 13 регионов и Киев. Ситуация с коронавирусом в стране с каждым днем ухудшается

Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 26 октября в Украине в красную зону карантина входят уже 8 областей. В оранжевой – 13 регионов и Киев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Кто входит в красную зону карантина?

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Ровенская область
  • Николаевская область

Оранжевая зона карантина

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Желтая зона карантина

  • Полтавская область
  • Кировоградская область
  • Закарпатская область
  • Винницкая область

В Чернигове критическая ситуация с кислородом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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