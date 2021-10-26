В красной уже 8 областей: Минздрав обновил карантинные зоны

Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 26 октября в Украине в красную зону карантина входят уже 8 областей. В оранжевой – 13 регионов и Киев.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Кто входит в красную зону карантина?
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Одесская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Ровенская область
- Николаевская область
Оранжевая зона карантина
- Киев
- Волынская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Желтая зона карантина
- Полтавская область
- Кировоградская область
- Закарпатская область
- Винницкая область
В Чернигове критическая ситуация с кислородом. / Фото: Коллаж: Сегодня
Ситуация с коронавирусом в Украине
За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).
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