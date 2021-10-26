В красной уже 8 областей: Минздрав обновил карантинные зоны

Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 26 октября в Украине в красную зону карантина входят уже 8 областей. В оранжевой – 13 регионов и Киев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Кто входит в красную зону карантина?

Днепропетровская область

Донецкая область

Запорожская область

Одесская область

Сумская область

Херсонская область

Ровенская область

Николаевская область

Оранжевая зона карантина

Киев

Волынская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Желтая зона карантина

Полтавская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Винницкая область

В Чернигове критическая ситуация с кислородом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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