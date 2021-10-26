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У "червоній" вже 8 областей: МОЗ оновило карантинні зони

Софія Ковнір
26 жовтня, 10:30
У "помаранчевій" – 13 регіонів та Київ. Ситуація з коронавірусом у країні щодня погіршується

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 26 жовтня в Україні у "червону зону" карантину входять вже 8 областей. У "помаранчевій" – 13 регіонів та Київ.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Хто входить до "червоної зони" карантину?

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Рівненська область
  • Миколаївська область

"Помаранчева зона" карантину

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

"Жовта зона" карантину

  • Полтавська область
  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область
  • Вінницька область

У Чернігові критична ситуація з киснем. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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