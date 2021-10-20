В красную зону рискуют попасть еще 7 областей (список)

Коронавирус в Украине набирает обороты/Коллаж: Сегодня
В красную зону, в которую переводят Сумскую область, рискуют попасть еще семь областей Украины.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Какие области могут попасть в красную зону?
По словам Чернышева, в красную зону могут попасть Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.
Рост количества больных
Алексей Чернышев призвал общины усилить противоэпидемические меры и наращивать темпы вакцинации, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19.
"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев — очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей", — заявил министр.
В Украине выросли темпы вакцинации
За предыдущие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировались 226 587 украинцев.
От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получила одну дозу 8 901 207 лицо, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 658 010 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – вакцинированные.
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