В Кремле ответили, какие границы нарисовали для "ЛДНР"

Путин подписал указ о признании "ЛДНР"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия признает "ЛДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о "ратификации договоров" о дружбе и сотрудничестве с "республиками" будет рассмотрен Советом Федерации во вторник, 22 февраля.

Об этом пишут российские СМИ.

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"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", — сказал зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

По его словам, подписанные с властями "ЛДНР" "договоры" будут ратифицированы палатой во вторник.

"Дальше (после подписания — Ред.) этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", — сказал Климов.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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