В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя

На месте ЧП / Коллаж "Сегодня"
В Кривом Роге мужчина пришел на ЮГОК с гранатами после чего на глазах у сотрудников завода пытался совершить самоубийство. Пострадавшему оторвало ногу, он жив и находится в тяжелом состоянии.
Источник: Прогремел взрыв: в Кривом Роге мужчина пришел с гранатами на проходную ЮГОКа | Відкритий
Источник: Прогремел взрыв: в Кривом Роге мужчина пришел с гранатами на проходную ЮГОКа | Відкритий
В Кривом Роге мужчина пришел на ЮГОК с гранатами после чего на глазах у сотрудников завода пытался совершить самоубийство. Пострадавшему оторвало ногу, он жив и находится в тяжелом состоянии.
Источник: Прогремел взрыв: в Кривом Роге мужчина пришел с гранатами на проходную ЮГОКа | Відкритий
Источник: Прогремел взрыв: в Кривом Роге мужчина пришел с гранатами на проходную ЮГОКа | Відкритий
Вечером 8 августа в Ингулецком районе Кривого Рога мужчина подорвал себя при помощи гранаты.
Согласно предварительной информации, около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о минировании. Мужчина сказал, что выйдет на скамейку во дворе и подорвет себя с помощью гранаты, после чего бросил трубку. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили его с чекой от взрывоопасного снаряда в руках.
Об этом сообщает агентство Медиа-Кривой Рог.
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