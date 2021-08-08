В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя

На месте ЧП / Коллаж "Сегодня"

Вечером 8 августа в Ингулецком районе Кривого Рога мужчина подорвал себя при помощи гранаты.

Согласно предварительной информации, около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о минировании. Мужчина сказал, что выйдет на скамейку во дворе и подорвет себя с помощью гранаты, после чего бросил трубку. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили его с чекой от взрывоопасного снаряда в руках.

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Об этом сообщает агентство Медиа-Кривой Рог.

