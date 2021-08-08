У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу

Поліцейським не вдалося умовити чоловіка не підривати гранату. Причини його вчинку з'ясовуються

Увечері 8 серпня в Інгулецькому районі Кривого Рогу чоловік підірвав себе за допомогою гранати.

Згідно з попередньою інформацією, близько шостої години вечора в поліцію надійшло повідомлення про мінування. Чоловік сказав, що вийде на лавку у дворі і підірве себе за допомогою гранати, після чого кинув трубку. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили його з чекою від вибухонебезпечного снаряду в руках.

Про це повідомляє агентство Медіа-Кривий Ріг.

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Правоохоронцям не вдалося умовити чоловіків не підривати гранату. У певний момент чоловік випустив гранату з рук і вона вибухнула в декількох метрах від нього.

Після вибуху він залишився живий. Зараз йому надають допомогу медики.

"Чоловік, що підірвався на гранаті живий. Зараз йому надають допомогу в кареті швидкої допомоги. За словами інспекторів, які прибули на місце, "все дуже погано". У людини відірвана нога. Підірвати чоловік – колишній учасник АТО", – написав у своєму Telegram- каналі Олег Єрмолінський.

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Момент вибуху

Поліцейські розповіли місцевим журналістам, що спочатку їм вдалося вмовити чоловіка віддати їм гранату РГД-5. Але коли ветеран АТО передав одну гранату вибухотехнікам, він тут же дістав з кишені другу гранату.

"Він повів себе агресивно, висмикнув чеку і 20 хвилин тримав гранату в руках. Потім знову повів себе агресивно, кинув гранату собі під ноги, в результаті чого вона вибухнула", – розповів журналістам начальник Криворізького районного управління поліції Валерій Лютий.

Нагадаємо, що на цьому тижні в Києві ветеран АТО Володимир Прохнич прийшов до Кабінету міністрів з гранатою. Він погрожував її підірвав, але в результаті здався.

У п'ятницю ветерана батальйону "Айдар" Прохнича взяли під варту, не вирішивши нікому взяти його на поруки. Під будівлею суду його підтримували десятки товаришів по службі, а під час процесу – цивільна дружина.