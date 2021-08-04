Коротко и по делу. Как ветеран АТО Прохнич захватил Кабмин с гранатой и что с ним сейчас

Утром 4 августа ветеран войны на Донбассе пришел в Кабмин с гранатой и угрожал взрывом

Ветеран АТО Владимир Прохнич задержан после того, как с угрозами зашел в Кабинет министров с гранатой / Коллаж "Сегодня"

Утром неизвестный мужчина пришел в Кабинет министров, достал боевую гранату и угрожал ее взорвать. Через несколько часов он сдался правоохранителям и был доставлен в Печерское отделение полиции города Киева. Захватчиком оказался ветеран АТО Владимир Прохнич.

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"Живым не уйду!"

Бывший АТОшник угрожает взорвать гранату в здании правительства. Коллаж "Сегодня"

Пройдя в здание Кабинета министров, захватчик заявил, что он сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просит мужчин входить в здание, а женщин – нет.

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"Это захват здания, у меня боевая граната, убирайте людей", – кричал захватчик.

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Позже в полиции сообщили, что взрывное устройство мужчина достал из кармана сразу после того, как вошел в правительственное здание в 10 часов утра. Затем последовали угрозы о взрыве здания Кабинета министров.

Ветеран АТО

Через несколько минут депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко написал у себя в Фейсбуке, что это их ветеран Владимир Прохнич.

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В комментарии "Сегодня" Головенко отметил, что, возможно, у него, как у ветерана, было обращение в Кабмин, на которое он получил отказ.

"Я знаю этого человека, его зовут Владимир, он ветеран-АТОшник. Ему около 40 лет, он живет в Ирпене. Почему пришел в Кабмин? Возможно, у него, как у ветерана, было обращение в Кабмин, на которое он получил отказ", – сказал депутат.

Начало спецоперации

Примерно в 11 часов Национальная полиция начала специальную операцию по обезвреживанию Прохнича. На первом этаже внутри здания, недалеко от входа, правоохранители вели с ним переговоры и просили прекратить угрожать гранатой.

Одновременно готовились другие варианты освобождения Кабмина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Задержание

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Через полчаса полиция сообщила, что ветеран АТО Владимир Прохнич сдался и выведен из здания. Правоохранителям не пришлось применять против него силу.

Ветерану АТО Владимиру Прохничу ищут адвоката/Коллаж "Сегодня"

Помощь в бескровном разрешении сложившейся ситуации оказал друг Прохнича волонтер Василий Алексюк. Он смог найти слова, чтобы ветеран сдался "без боя". По словам Алексюка, у бывшего военного были проблемы с жильем и его организация не раз оказывала Василию помощь.

"Этот человек, который имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Учитывая его ранения и его бытовой уровень жизни, возможно, где-то у человека сыграло, что он нарушил закон", – сказал журналистам Алексюк.

После задержания

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители открыли четыре статьи по захвату ветераном АТО Кабинета министров. Прохничу грозит до 15 лет тюрьмы.

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Как сообщил источник "Сегодня" в полиции, во время допроса задержанный сказал фразу: "Надоела жизнь". Во время дачи показаний Прохнич назвал себя "человеком с обостренным чувством справедливости".

Друзья ищут адвоката для захватчика Кабмина

Друзья Прохнича объявили поиск адвокатов. Через пару часов на его странице в Фейсбук было опубликовано, что сильная адвокатская команда уже есть.

Психологическое состояние

Следствие назначило Прохничу психиатрическую экспертизу. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны из РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства. Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать закон, даже если он является ветераном и защитником Украины", – написал Монастырский.

Друзья Прохнича позже написали, что Владимира осмотрели врачи. Его моральное состояние очень тяжелое.

Друзья говорят, что Прохнич находится в тяжелом моральном состоянии

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