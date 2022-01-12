В машине были дети. В Харькове такси попало в смертельное ДТП (фото)

Автомобиль такси отбросило на отбойник. / Фото: Коллаж: Сегодня
Смертельная авария в Харькове Утром, на кольцевой дороге столкнулись две легковушки. Одна из машин – такси.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
От удара такси забросило на отбойник, а корпус словно вывернули наизнанку. Теперь известно, что в аварии погибли двое мужчин и женщина. Двух маленьких детей – по информации медиков неотложной помощи – им 2-3 года – госпитализировали. У них травмы средней тяжести. На месте в данный момент работают следователи.
Что нам сказали в полиции
"Подтверждаем информацию о ДТП с погибшими и пострадавшими. Уточняем возраст жертв этой аварии и причины ДТП",- сообщили новостям "Сегодня" в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Место аварии. Фото: Анна Бровко
Еще одно жуткое ДТП с такси в Харькове
В конце ноября 2021 года водитель на фуре, доверху нагруженной жмыхом, пролетел на красный свет. Снес легковушку, врезался в грузовик и опрокинулся на такси. Легковушка была буквально раздавлена и еще и засыпана жмыхом! Внутри, кроме шофера, была бабушка с трехлетней внучкой. Все трое погибли. Уже известно, что водитель фуры был под действием наркотиков.
Вскоре его арестовали без права внести залог.
Ранее мы писали:
- В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате аварии погиб человек.
- Ночью 11 января в Мелитополе Запорожской области в ДТП погиб полицейский вместе с женой. У пары остался 7-летний сын.