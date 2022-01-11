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Останься 7-летний сын. В страшном ДТП в Мелитополе погиб полицейский с супругой

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 января, 15:15
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Водитель съехал в кювет и врезался в дерево, от столкновения автомобиль разорвало на части
В момент ДТП мужчина был вне службы.
В момент ДТП мужчина был вне службы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью 11 января в городе Мелитополь Запорожской области в ДТП погиб полицейский. В момент аварии он находился вне службы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

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Что известно о погибшем

В аварии погиб инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области капитан полиции 36-летний Иван Олегович Елисеев и его 31-летняя жена.

Иван Елисеев получил высшее образование, работал в органах МВД с 2005 года, в Национальной полиции – с ноября 2015 года.

С января 2021 г. капитан полиции проходил службу в должности инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.

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В семье полицейского остался 7-летний сын.

"Руководство ГУНП в Запорожской области и коллектив Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", – отметили в полиции.

Подробности ДТП

Как сообщили в ГСЧС, авария произошла 11 января в 01:40 на проспекте Б. Хмельницкого. Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze съехал в кювет и врезался в дерево.

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В результате ДТП 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка погибли. Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из разбитого автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

Место аварии. Фото: ГСЧС

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