Останься 7-летний сын. В страшном ДТП в Мелитополе погиб полицейский с супругой

Ночью 11 января в городе Мелитополь Запорожской области в ДТП погиб полицейский. В момент аварии он находился вне службы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.
Что известно о погибшем
В аварии погиб инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области капитан полиции 36-летний Иван Олегович Елисеев и его 31-летняя жена.
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Иван Елисеев получил высшее образование, работал в органах МВД с 2005 года, в Национальной полиции – с ноября 2015 года.
С января 2021 г. капитан полиции проходил службу в должности инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.
В семье полицейского остался 7-летний сын.
"Руководство ГУНП в Запорожской области и коллектив Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", – отметили в полиции.
Подробности ДТП
Как сообщили в ГСЧС, авария произошла 11 января в 01:40 на проспекте Б. Хмельницкого. Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cruze съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка погибли. Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из разбитого автомобиля.
Обстоятельства ДТП выясняются. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.
Место аварии. Фото: ГСЧС
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