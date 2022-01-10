В Черниговской области произошло масштабное ДТП с микроавтобусом, 11 человек ранены

В Черниговской области произошло еще одно ДТП с пассажирским микроавтобусом. На этот раз в результате аварии пострадали 11 человек, среди которых есть ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Подробности
Авария произошла 9 января около 21:30 вблизи села Городище Нежинского района (недалеко от города Бахмач) на трассе М-02 "Кипти – Глухов – Бачевск". Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
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Что известно о пострадавших
В аварии получили травмы и ранения 11 человек, из них 1 ребенок (2010 года рождения). Их с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.
Для деблокирования пострадавших привлекалось 9 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Трагическое ДТП под Черниговом
- Недалеко от Брусилова 7 декабря произошло столкновение фуры и маршрутки, которая ехала из Борзны в Чернигов. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил, вскоре ему объявили подозрение.
- Причины аварии: среди них называют погодные условия, вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. Также на трагедию могло повлиять техническое состояние маршрутки.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
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