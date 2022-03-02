В Мелитополе оккупанты обстреливают безоружных местных жителей

В Мариуполе продолжается обострение ситуации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе украинцев, которые пытались их выдавить их из города. Об этом сообщает в Telegram-канале APNews.

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С 12.00 от площади Победы до здания СБУ сотни людей прошли под сине-желтыми флагами. Они скандировали "Україна понад усе", "Слава нації – Смерть ворогам" "Русский корабль – иди на ***" и не пропускали российскую технику.

Оккупанты стреляли. По данным мэрии Мелитополя, ранены два человека.

Ситуация в Мелитополе

На улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.

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1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень трудная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.

Они шли не только в окрестностях города, но и в самом Мелитополе. Танковые сражения были непосредственно в центре.

В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем не пригодны к использованию)

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Вторжение в Украину. День 7-й

Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.

В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четверо, еще девять человек были ранены.

В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.

Около 8:00 в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.

Глава Николаевской ОГА сообщил о высадке вражеского десанта.