Когда закончится пандемия коронавируса? Ответили в Минздраве

Игорь Кузин: пандемия будет длиться еще несколько лет. Фото: коллаж "Сегодня"
Пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью BBC.
По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.
"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", – отметил Кузин.
- Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
- Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.