У МОЗ зробили невтішний прогноз щодо термінів завершення пандемії коронавируса

Ігор Кузін: пандемія буде продовжуватись ще декілька років. Фото: колаж "Сьогодні"

Пандемія коронавирусу може ще існувати на протязі від двох до п'яти років. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю BBC.

За його словами, в цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.

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"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якогось універсального щеплення, або лікування", – зазначив Кузін.