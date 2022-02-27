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В МВД рассказали, какие потери понесли оккупанты после объявления войны

Владимир Козырь
27 февраля, 00:54
Российские войска несут колоссальные потери

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

За неполные трое суток Россия в войне против Украины терпит колоссальные потери. Погибают солдаты и уничтожается техника.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Подробности

Военные ВСУ и силы терробороны дают отпор российским войскам по всем направлениям. Сбиваются самолеты боевиков и вертолеты, подбиваются и захватываются танки и артиллерия, гибнут и попадают в плен солдаты агрессора.

Итак, оккупанты потеряли:

  • Самолеты — 14 штук
  • Вертолеты — 8 штук
  • Танки — 102 штуки
  • ББМ — 536 штук
  • Пушки — 15 штук
  • БУК — 1 штука
  • Погибших — 3500 человек
  • Пленных — 200 человек.

Массовые обстрелы

В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары

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"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.

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