В МВД рассказали, какие потери понесли оккупанты после объявления войны

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

За неполные трое суток Россия в войне против Украины терпит колоссальные потери. Погибают солдаты и уничтожается техника.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Подробности

Военные ВСУ и силы терробороны дают отпор российским войскам по всем направлениям. Сбиваются самолеты боевиков и вертолеты, подбиваются и захватываются танки и артиллерия, гибнут и попадают в плен солдаты агрессора.

Итак, оккупанты потеряли:

Самолеты — 14 штук

Вертолеты — 8 штук

Танки — 102 штуки

ББМ — 536 штук

Пушки — 15 штук

БУК — 1 штука

Погибших — 3500 человек

Пленных — 200 человек.

Массовые обстрелы

В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары

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"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.

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