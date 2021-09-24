В МВД рассказали, зачем киллер стрелял в водителя Шефира

Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".
При покушении на помощника президента Сергея Шефира киллер стрелял в водителя, чтобы машина потеряла управление и остановилась. После этого он бы дострелил всех, кто находился в автомобиле.
Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко во прямом эфире ток-шоу Право на власть "1 + 1".
"Задача киллера изначально была – стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", – сказал Геращенко.
Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти "наглое, циничное убийство одного из ближайших президенту Украину Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей".
Напавших на Шефира могут не найти – МВД
Геращенко отметил, что ведомство рассматривает несколько версий нападения. Но основная – политическое убийство для того, "чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения".
Что известно о покушении
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.