У МВС розповіли, навіщо кілер стріляв в водія Шефіра

Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

Під час замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв в водія, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би дострелити всіх, хто знаходився в автомобілі.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в прямому ефірові ток-шоу Право на владу "1+1".

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"Завдання кілера спочатку була – стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно дострелити всіх, хто там знаходиться ", – сказав Геращенко.

Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих президенту України Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

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Геращенко зазначив, що відомство розглядає кілька версій нападу. Але основна – політичне вбивство для того, "щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення".

Що відомо про замах

Напад стався близько 10 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковці і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковці і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Глава МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.