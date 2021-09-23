Напавших на Шефира могут не найти – МВД

Делается все возможное, заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко

В МВД усомнились, что напавших на Шефира найдут. Коллаж "Сегодня".

Возможно правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на ток-шоу "Право на власть".

Что говорят в МВД

Реклама

"В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное (чтобы найти нападавших – ред.)", – сказал Геращенко.

Что произошло