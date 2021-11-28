В Одессе дождь разогнал митинг антивакцинаторов (видео)

Антивакцинаторы продержались на митинге под дождем 10 минут. / Фото: Коллаж: Сегодня
В воскресенье 28 ноября Одессе антивакцинаторы опять устроили митинг под зданием горсовета.
Об этом сообщает Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".
В этот раз к антивакцинаторам присоединились противники "тарифного геноцида".
"И дождь не помеха. Ни один выходной не проходит на Думской площади без мини-протестов... Впрочем, такое объединение было безрезультатным – люди простояли десять минут и разошлись", – сообщают местные новости.
Чего хотят антивакцинаторы
Требования и лозунги у них все те же – выступают против "опытов над детьми" и обязательной вакцинации. При этом митингующие резко критикуют требования карантина.
Как "семейный врач" срывала маски на митинге
В Николаеве на станции переливания крови во время митинга антивакцинаторов "семейный врач" срывала защитные маски с медперсонала.
Из-за конфликта на митинг вызвали полицию. При этом женщина не была медработником, а скорее всего была отправлена на митинг, чтобы устроить конфликт.
Ранее мы писали:
- В Киеве утром 24 ноября антивакцинаторы снова вышли на акцию протеста. Начало митинга возле ВР был запланирован на 10:00. Сейчас центр Киева перекрыт.
- Укололся "Спутником" и ворвался в COVID-больницу. Что известно о лидере антиваксеров Стахове.