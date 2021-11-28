В Одессе дождь разогнал митинг антивакцинаторов (видео)

Антивакцинаторы продержались на митинге под дождем 10 минут. / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье 28 ноября Одессе антивакцинаторы опять устроили митинг под зданием горсовета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новини.LIVE Odesa".

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В этот раз к антивакцинаторам присоединились противники "тарифного геноцида".

"И дождь не помеха. Ни один выходной не проходит на Думской площади без мини-протестов... Впрочем, такое объединение было безрезультатным – люди простояли десять минут и разошлись", – сообщают местные новости.

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Чего хотят антивакцинаторы

Требования и лозунги у них все те же – выступают против "опытов над детьми" и обязательной вакцинации. При этом митингующие резко критикуют требования карантина.

Как "семейный врач" срывала маски на митинге

В Николаеве на станции переливания крови во время митинга антивакцинаторов "семейный врач" срывала защитные маски с медперсонала.

Из-за конфликта на митинг вызвали полицию. При этом женщина не была медработником, а скорее всего была отправлена на митинг, чтобы устроить конфликт.

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