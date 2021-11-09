В Одессе "гейзеры" на улицах пробили асфальт (видео)

В Одессе трубы не выдержали старт отопительного сезона. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе опять проблемы на фоне старта отопительного сезона. В городе прорвало трубы, а на месте образовались два гейзера.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Telegram-канал критикует местные власти за то, что они сначала отчитались о подготовке к началу отопительного сезона, ремонте труб и что все якобы под контролем.

"Как бы не так. Как только начали подавать отопление в дома – проблемы вскрылись, как гнойные нарывы Только вчера из дома на Сегедской вытекал кипяток, а уже сегодня два гейзера забили из люков возле автовокзала. Кто заплатит за тонны вытекающей воды? Чиновники или потребители?".

В садиках и школах нет тепла

Отопительный сезон в Одессе стартовал 1 ноября. Но до сих пор в более 100 школах и детсадах отопления нет.

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Сейчас тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления:

61 школа,

41 детский сад.

Причиной называют две аварии, которые обещают ликвидировать сегодня или завтра. Только после этого дадут тепло остальным учебным заведениям. На данный момент в Одессе чинят 28 порывов труб отопления.

В Одессе уже начались протесты

Вечером 8 ноября жители ЖК "Одесский двор" перекрыли дорогу. Протест начался на улице Цветаева, 11. Причиной стало отсутствие водоснабжения и электроэнергии на протяжении 14 дней.

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Протестовать вышли даже с маленькими детьми. На фото видно, как дорогу перекрывали коляской с младенцем.

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