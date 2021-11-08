Мерзнут дети. Более 100 школ и детсадов в Одессе до сих пор без отопления

Дети продолжают ходить в школы и садики, при том, что там совсем холодно

В Одессе без отопления более сотни детских садов и школ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отопительный сезон в Одессе стартовал 1 ноября. Но до сих пор в более 100 школах и детсадах отопления нет.

Об этом на заседании оперштаба сообщила директор департамента образования горсовета Елена Буйневич.

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Сейчас тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления:

61 школа,

41 детский сад.

Причина

Как заявили в департаменте образования, тепла нет из-за двух аварий, которые обещают ликвидировать сегодня или завтра. Только после этого дадут тепло остальным учебным заведениям

На данный момент в Одессе чинят 28 порывов труб отопления.

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Треть Сум без отопления

По состоянию на начало ноября, в Сумах без отопления и горячей воды остаются треть жилых домов. Местные жители требуют немедленно подать тепло и наказать всех причастных к срыву запуска отопительного сезона.

"В квартирах очень холодно и сыро. Электрические обогреватели уже не справляются. Люди начинают болеть. А квартиры покрываются плесенью. Кто за это ответит?", – интересуются местные жители в петиции к местным властям.

Котельная северного промузла к концу октября не заработала. Она должна за транспортировку и поставку газа более 39 млн грн.

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