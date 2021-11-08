Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини України

Мерзнуть діти. Понад 100 шкіл та дитсадків в Одесі досі без опалення

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
8 листопада, 16:13
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Діти продовжують ходити до шкіл та садків, при тому, що там зовсім холодно
В Одесі без опалення більше сотні дитсадків та шкіл.
В Одесі без опалення більше сотні дитсадків та шкіл. / Фото: Колаж: Сьогодні

Опалювальний сезон в Одесі стартував 1 листопада Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

Про це на засіданні оперштабу повідомила директор департаменту освіти міськради Олена Буйневич.

Реклама

Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. Водночас ще 102 без опалення:

  • 61 школа,
  • 41 дитячий садок.

Причина

Як заявили у департаменті освіти, тепла немає через дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло іншим навчальним закладам

На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.

Реклама

Третина Сум без опалення

Станом на початок листопада, у Сумах без опалення та гарячої води залишаються третина житлових будинків. Місцеві жителі вимагають негайно подати тепло та покарати всіх, хто причетний до зриву запуску опалювального сезону.

"У квартирах дуже холодно та сиро. Електричні обігрівачі вже не справляються. Люди починають хворіти. А квартири покриваються пліснявою. Хто за це відповість?" , – цікавляться місцеві жителі у петиції до місцевої влади.

Котельня північного промузлу до кінця жовтня не почала працювати. Вона має за транспортування та постачання газу понад 39 млн грн.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

152 263

захворіло за тиждень в Україні

0%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.1

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти