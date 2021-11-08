Мерзнуть діти. Понад 100 шкіл та дитсадків в Одесі досі без опалення

Діти продовжують ходити до шкіл та садків, при тому, що там зовсім холодно

В Одесі без опалення більше сотні дитсадків та шкіл. / Фото: Колаж: Сьогодні

Опалювальний сезон в Одесі стартував 1 листопада Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

Про це на засіданні оперштабу повідомила директор департаменту освіти міськради Олена Буйневич.

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Наразі тепло подали до 176 навчальних закладів. Водночас ще 102 без опалення:

61 школа,

41 дитячий садок.

Причина

Як заявили у департаменті освіти, тепла немає через дві аварії, які обіцяють ліквідувати сьогодні чи завтра. Тільки після цього дадуть тепло іншим навчальним закладам

На цей момент в Одесі чинять 28 поривів труб опалення.

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Третина Сум без опалення

Станом на початок листопада, у Сумах без опалення та гарячої води залишаються третина житлових будинків. Місцеві жителі вимагають негайно подати тепло та покарати всіх, хто причетний до зриву запуску опалювального сезону.

"У квартирах дуже холодно та сиро. Електричні обігрівачі вже не справляються. Люди починають хворіти. А квартири покриваються пліснявою. Хто за це відповість?" , – цікавляться місцеві жителі у петиції до місцевої влади.

Котельня північного промузлу до кінця жовтня не почала працювати. Вона має за транспортування та постачання газу понад 39 млн грн.

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