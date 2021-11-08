Вышли с маленькими детьми. В Одессе протестуют жители ЖК, в котором две недели нет света и воды (фото)

В Одессе жители ЖК "Одесский двор" перекрыли дорогу. Они протестуют из-за того, что в их домах две недели нет света и воды.
Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.
Протест начался вечером 8 ноября на улице Цветаева, 11. На митинг вышли жители ЖК "Одесский двор" и перекрыли проезд для автотранспорта. Причиной стало отсутствие водоснабжения и электроэнергии на протяжении 14 дней.
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Люди не планируют прекращать митинг, пока на них не обратят внимания одесские чиновники. Протестовать вышли даже с маленькими детьми.
В садиках и школах нет тепла
Отопительный сезон в Одессе стартовал 1 ноября. Но до сих пор в более 100 школах и детсадах отопления нет.
Сейчас тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления:
- 61 школа,
- 41 детский сад.
Причиной называют две аварии, которые обещают ликвидировать сегодня или завтра. Только после этого дадут тепло остальным учебным заведениям. На данный момент в Одессе чинят 28 порывов труб отопления.
Треть Сум без отопления
По состоянию на начало ноября, в Сумах без отопления и горячей воды остаются треть жилых домов. Местные жители требуют немедленно подать тепло и наказать всех причастных к срыву запуска отопительного сезона.
"В квартирах очень холодно и сыро. Электрические обогреватели уже не справляются. Люди начинают болеть. А квартиры покрываются плесенью. Кто за это ответит?", – интересуются местные жители в петиции к местным властям.
Котельная северного промузла к концу октября не заработала. Она должна за транспортировку и поставку газа более 39 млн грн.
Ранее мы писали:
- Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца отопительного сезона.
- В Староконстантинове Хмельницкой области родители школьников перекрыли дорогу в знак протеста против дистанционного обучения. На такой формат учеников отправили из-за отсутствия отопления.