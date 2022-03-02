В Одессе прогремел мощный взрыв

Взрыв и военный корабль в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты России нанесли удар по Одессе . По предварительным данным, взрыв прогремел в районе аэропорта. Об этом сообщает "Новое издание" со ссылкой на местных жителей.
На опубликованном видео видно дым с места попадания снаряда.
Также сообщается, что у берегов Одессы замечен российский военный корабль. Об этом заявил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.
Ситуация в Украине 2 марта
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- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
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- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
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