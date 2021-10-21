В Одессу прибыло уникальное судно из Бельгии (видео)

В Украину прибыло судно из Бельгии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica. Его пришвартовали рядом с ледоколом James Clark Ross, который прибыл в Украину из Великобритании в начале месяца.

Об этом пишет Думская.

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Судно Belgica пришвартовалось у 19-го причала в 11:15.

Торжественная передача корабля состоялась 13 сентября на военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге. Судно передали Украине в подарок.

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Из родных земель корабль вышел 1 октября и взял курс на Одессу. Во время перехода команда ученых, находившаяся на борту, провела ряд важных исследований.

Характеристики судна

Belgica построена в 1984 году. Основные характеристики:

длина судна – 51,12 м,

ширина – 10 м,

осадка 4,6 м,

водоизмещение 1200 тонн,

дальность плавания – 20 тысяч морских миль (37 тысяч км) при скорости 12 узлов (22 км/ч).

максимальная скорость – 13,5 узлов (25 км/ч).

На борту находятся пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая), экипаж – 15 человек, научный персонал состоит из 16 сотрудников.

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Еще одно судно для научных исследований

Утром 5 октября уже украинский ледокол James Clark Ross вошел в одесский порт. Его пришвартовали к 19-му причалу. В Одессе судно пробудет ненадолго. После техосмотра и оформления документов отправится в Антарктиду.

Полярники ждут, что ледокол отправится на научную станцию "Академик Вернадский", повезет украинских ученых и необходимые грузы, уже в конце этого года.

"Этот корабль – такой достаточно сильный научный институт, он принимает на борт ученых, оснащен всем необходимым оборудованием и может работать, исследуя океан, достаточно долго в автономном режиме", – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Исследовательский ледокол Украина приобрела у Британии в августе. За судно заплатили символические 5 млн долларов, тогда как его реальная стоимость – на порядок выше.

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