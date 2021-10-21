В Одесу прибуло унікальне судно з Бельгії (відео)

В Україну прибуло судно із Бельгії. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесу прибуло науково-дослідне судно Belgica. Його пришвартували поруч з криголамом James Clark Ross, який прибув в Україну з Великої Британії на початку місяця.

Про це пише Думська.

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Судно Belgica пришвартувалося біля 19-го причалу об 11:15.

Урочиста передача корабля відбулася 13 вересня на військово-морській базі в бельгійському місті Зебрюгге. Судно передали Україні в подарунок.

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З рідних земель корабель вийшов 1 жовтня і взяв курс на Одесу. Під час переходу команда вчених, яка перебувала на борту, провела низку важливих досліджень.

Характеристики судна

Belgica побудована у 1984 році. Основні характеристики:

довжина судна – 51,12 м,

ширина – 10 м,

осад – 4,6 м,

водотоннажність – 1200 тонн,

дальність плавання – 20 тисяч морських миль (37 тисяч км) за швидкості 12 вузлів (22 км/год).

максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км/год).

На борту розташовані п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна), екіпаж – 15 людей, науковий персонал налічує 16 співробітників.

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Ще одне судно для наукових досліджень

Вранці 5 жовтня вже український криголам James Clark Ross увійшов в одеський порт. Його пришвартували до 19-го причалу. В Одесі судно пробуде ненадовго. Після техогляду і оформлення документів попрямує в Антарктиду.

Полярники чекають, що криголам відправиться на наукову станцію "Академік Вернадський", повезе українських вчених і необхідні вантажі, вже наприкінці цього року.

"Цей корабель – такий досить сильний науковий інститут, він приймає на борт вчених, оснащений всім необхідним обладнанням і може працювати, досліджуючи океан, досить довго в автономному режимі", – розповів директор НАНЦ Євген Дикий.

Дослідницький криголам Україна придбала у Британії в серпні. За судно заплатили символічні 5 млн доларів, тоді як його реальна вартість – на порядок вища.

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