В опасности маленькие дети? Почему "Омикрон"- волна страшнее предыдущих

В этот раз под угрозой окажутся дети. / Фото: Коллаж: Сегодня

Штамм коронавируса "Омикрон" дает меньшую летальность, чем "Дельта", но распространяется значительно быстрее. При этом новый штамм намного опаснее для маленьких детей.

Об этом заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24".

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"Если "Дельта" давала очень быстрый всплеск заболевания и захватывала детскую популяцию, то "Омикрон" делает то же самое, только более быстро и более масштабно – он избегает иммунитета как естественного, так и искусственного. И болеют все – вакцинированные, невакцинированные, те, кто переболел", – сказала Голубовская.

Врач отметила, что еще одна особенность "Омикрона" в том, что он поражает маленьких детей. Были случаи, когда дети по 10 дней лежали в больнице в тяжелом состоянии.

"Но в целом "Омикрон" пока, по мировым данным, дает меньшую летальность, чем даже "Дельта". А "Дельта" давала меньшую летальность, чем предыдущие варианты", – добавила медик.

Как уберечься от "Омикрона"

Известно, что этот вариант протекает с меньшим количеством тяжелых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом.

Как объясняет доктор, на индивидуальном уровне рекомендации должны оставаться прежними:

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