У небезпеці маленькі діти? Чому "Омікрон" – хвиля страшніша за попередні

Цього разу під загрозою опиняться діти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам коронавірусу "Омікрон" дає меншу летальність, ніж "Дельта", але розповсюджується значно швидше. При цьому новий штам набагато небезпечніший для маленьких дітей.

Про це заявила доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

"Якщо "Дельта" давала дуже швидкий сплеск захворювання і захоплювала дитячу популяцію, то "Омікрон" робить те саме, тільки швидше і масштабніше – він уникає імунітету як природного, так і штучного. І хворіють усі – вакциновані, невакциновані, ті, хто перехворів", – сказала Голубовська.

Лікар наголосила, що ще одна особливість "Омікрону" в тому, що він вражає маленьких дітей. Були випадки, коли діти по 10 днів лежали у лікарні у тяжкому стані.

"Але загалом "Омікрон" поки що, за світовими даними, дає меншу летальність, ніж навіть "Дельта". А "Дельта" давала меншу летальність, аніж попередні варіанти", – додала медик.

Як уберегтися від "Омікрону"

Відомо, що цей варіант протікає з меншою кількістю тяжких та критичних випадків, залученням дітей, але це характерно для популяції загалом.

Як пояснює лікар, на індивідуальному рівні рекомендації повинні залишатися незмінними:

Реклама