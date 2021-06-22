В поезде "Мариуполь – Львов" пошел дождь – в вагоне образовались лужи (видео)

Из-за дождя в вагоне намокло все – пассажирские места, люди и их личные вещи

В одном из вагонов поезда "Мариуполь – Львов" протекла крыша. В результате "погода" в поезде была как за окном – в вагоне шел дождь.

Об этом сообщает mrpl.city.

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Отмечается, что в Днепре поезд попал под дождь. Пассажиры намокли, поскольку крыша сильно протекала.

На опубликованному видео видны лужи на пассажирских местах и на полу. Также намочило личные вещи людей.

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В Сети пользователи требуют вернуть стоимость билета и жалуются на условия перевозки.

Напомним, это уже не первый потоп в вагоне. Ранее в поезде "Рахов – Одесса" образовалась река из вонючей жидкости. Из-за резкого торможения состава в вагоне прорвало гнилую 30-летнюю трубу.

Также в Днепропетровской области сошел с рельс поезд "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье.